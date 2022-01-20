У Новограді-Волинському тривають пошуки 35-річного Павла Тетері, який 19 січня близько 15:00 години пішов з місця свого проживання на рибалку, проте додому не повернувся. Поліцейським Новоград-Волинського райвідділу повідомив про безвісне зникнення свого племінника місцевий житель. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, правоохоронці розпочали розшукові заходи з метою встановлення місця перебування 35-річного чоловіка.

Окрім поліцейських, до пошуків Павла Тетері долучилися рятувальники, водолази та місцеві жителі.

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Наразі правоохоронці перевіряють різні версії, зокрема, ймовірного нещасного випадку, який міг статися з розшукуваним.

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Прикмети чоловіка: зріст 170–175 сантиметрів, худорлявої статури, волосся чорного кольору з залисинами, коротке. Чоловік має шрам на обличчі та на правій нозі.

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо можливого місця знаходження Павла Тетері, повідомити за телефонами: 041413-51-54, 0636509664, 0674179154, 102 чи звернутися до найближчого відділку поліції.

Нині розшукові заходи тривають.

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