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СБУ викрила 13 ватажків так званого "Луганського округу донських козаків"
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СБУ викрила 13 ватажків так званого "Луганського округу донських козаків"

Антон Степура
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СБУ викрила 13 ватажків так званого "Луганського округу донських козаків" Ватажки т.з. "Луганського полку донських козахів", фото: СБУ

У Луганській області правоохоронці встановили 13 ватажків так званого "Луганського округу донських козаків", які займалася забезпеченням окупаційних військ, а також входило до складу різних угрупувань НЗФ. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ у Луганській області Юлія Єременко.

"Встановлено 13 ватажків і активних учасників так званого "Луганського округу донських козаків", які за власним бажанням воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань", — повідомила Юлія Єременко.

Юлія Єременко додала, що ця група людей входила до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. За матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск.

Речниця СБУ зазнала, що члени організації брали участь в транспортуванні так званого гумконвою РФ, а також займались забезпеченням передових позицій окупаційних сил на території Луганської області.

За словами речниці, частина ватажків була затримана правоохоронцям, інші переховуються на тимчасово окупованій території.

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