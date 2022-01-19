СБУ заявляє про ліквідацію злочинної організації, яка діяла в колонії на Рівненщині і яку координували “злодії у законі” з Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України. У колонії відреагували на цю спецоперацію.

Що сталось

В СБУ 19 січня заявили про ліквідацію злочинного угруповання, в яке, за версією слідства, входили представники з різних областей.

”За координації “злодіїв у законі” з Російської Федерації учасники налагодили наркотрафік та поширювали злочинний вплив. За даними слідства, очолював угруповання кримінальний авторитет, який відбуває покарання за злочини, пов’язані з убивством та нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. У кримінальних колах його вважали “смотрящим” за цією спецустановою”, – коментує речниця УСБУ Рівненщини Інна Ілючок. За інформацією СБУ, чоловік створив злочинну організацію із “жорсткою ієрархією”. Туди входили як в’язні, так і жителі Рівненщини, Волині, Київщини та Донеччини. За версією слідства, у колонії вони збували наркотики.

“Смотрящий” запровадив та жорстко контролював наповнення “общака”. Туди потрапляли гроші від збуту наркотиків, азартних ігор тощо. Частину він відправляв “злодіям у законі” з Російської Федерації”, – додає речниця УСБУ.

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У інформації правоохоронців ідеться, що спільники поза межами колонії фасували та маскували наркотики серед харчів та відправляли у колонію поштою. Крім того, вдавалось і перекидати пакунки через захисні спорудження колонії.

Загалом слідству відомо про 13 епізодів протиправної діяльності групи. У колонії та вдома у фігурантів справи провели обшуки. У СБУ кажуть, що вилучили гроші, наркотики, “чорнову” бухгалтерію та засоби зв’язку. Загалом підозру оголосили вісьмом людям – організатору та спільниками, зазначила речниця УСБУ. Організатора судитимуть за створення та керування злочинною групою, решту – за наркотрафік. Максимальне покарання – до 12 років за ґратами.

Що кажуть у колонії

Від достовірного джерела у правоохоронних органах Суспільному відомо, що йдеться про колонію в Городищі, що поблизу Рівного. Це – заклад найсуворішого рівня безпеки, там відбувають покарання, в тому числі й засуджені до довічного ув’язнення.

У телефонному коментарі Суспільному керівник установи Юрій Ткачук зазначив:

“Припинено діяльність злочинного угруповування, люди будуть нести відповідальність за свої злочинні дії. Засуджені задоволені, що не здійснюється на них тиск зі сторони осіб негативної спрямованості".

Юрій Ткачук зазначив, що установою керує пів року, за цей час подібна спецоперація тут сталась вперше. Раніше Ткачук очолював Рівненське СІЗО.

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