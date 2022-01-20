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На Тернопільщині вшанували пам’ять захисника Донецького аеропорту
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На Тернопільщині вшанували пам’ять захисника Донецького аеропорту

Богдан Боденчук
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На Тернопільщині вшанували пам’ять захисника Донецького аеропорту Фото:Тарас Бурак/Суспільне

У Великій Березовиці в церкві Бориса та Гліба панахидою вшанували пам'ять кіборга Івана Вітишина. Завтра минає сім років від дня його смерті.

Також представники влади, рідні та друзі поклали квіти до пам'ятної дошки, яку встановили на фасаді будинку в якому жив Іван Вітишин. Про це розповіла його мама Марія Вітишин.

На Тернопільщині вшанували пам’ять захисника Донецького аеропортуФото:Тарас Бурак/Суспільне

Рідні та друзі поклали квіти до пам'ятної дошки

Мама кіборга Марія Вітишин розповіла, її син пішов воювати на схід у серпні 2014 року. 19 січня 2015 року його поранили в новому терміналі аеропорту Донецька. Помер Іван Вітишин 21 січня того ж року.

На Тернопільщині вшанували пам’ять захисника Донецького аеропортуФото:Тарас Бурак/Суспільне

Вшанування пам'яті кіборга

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