На Тернопільщині вшанували пам’ять захисника Донецького аеропорту

У Великій Березовиці в церкві Бориса та Гліба панахидою вшанували пам'ять кіборга Івана Вітишина. Завтра минає сім років від дня його смерті.

Також представники влади, рідні та друзі поклали квіти до пам'ятної дошки, яку встановили на фасаді будинку в якому жив Іван Вітишин. Про це розповіла його мама Марія Вітишин.

Фото:Тарас Бурак/Суспільне Рідні та друзі поклали квіти до пам'ятної дошки

Мама кіборга Марія Вітишин розповіла, її син пішов воювати на схід у серпні 2014 року. 19 січня 2015 року його поранили в новому терміналі аеропорту Донецька. Помер Іван Вітишин 21 січня того ж року.

Фото:Тарас Бурак/Суспільне Вшанування пам'яті кіборга

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