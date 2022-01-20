Австрія анонсувала лотерею серед вакцинованих проти COVID-19

Уряд Австрії заявив про запровадження національної лотереї, яка покликана схилити противників вакцинації проти COVID-19 до того, щоб зробити щеплення.

Як повідомляє Reuters, нововведення анонсував канцлер країни Карл Нехаммер.

"Що можна виграти у лотереї щеплень? Ваучери", — зазначив політик під час пресконференції.

За його словами, сума подарункового ваучера становитиме 500 євро. При цьому канцлер не уточнив, на що можна буде витратити гроші, додавши, що хотів би запровадити фінансову винагороду для вакцинованих.

"Ми засвоїли уроки з минулого і побачили, що лотерея вакцинації — найкращий спосіб створити таку систему", — додав він.

Як зазначає видання, 20 січня нижня палата парламенту має ухвалити законопроєкт, який робить вакцинацію обов'язковою для всіх дорослих в Австрії. При цьому документ передбачає первісний штраф у розмірі 600 євро зі збільшенням до 3600 євро у разі невдалого заперечення штрафу.

Австрія стане першою країною Європейського Союзу, яка введе обов'язкову вакцинацію від COVID для всіх дорослих, коли цей захід набуде чинності 1 лютого. Нині приблизно 72% населення Австрії повністю вакциновано проти COVID-19, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі.

Раніше австрійський суд присудив штраф у розмірі 1800 євро 54-річному чоловіку, який восени писав погрози на адресу міністра охорони здоров'я в Інстаграм. Сам пенсіонер намагався переконати суддю, що до його акаунту отримали доступ невідомі та писали від його імені.

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