Земельний суд Зальцбурга, в Австрії, 11 січня присудив штраф у розмірі 1800 євро 54-річному чоловіку, який восени писав погрози на адресу міністра охорони здоров'я в Інстаграм. Сам пенсіонер намагався переконати суддю, що до його акаунту отримали доступ невідомі та писали від його імені, пише ORF.AT.

"54-річний достроковий пенсіонер з Галляйна (Тенненгау) засуджений до покарання у вигляді штрафу земельним судом Зальцбурга у вівторок. Як стверджується, навесні він погрожував в Інтернеті смертю тодішньому міністру охорони здоров’я Рудольфу Аншоберу", — йдеться у повідомленні судової інстанції

Під час розгляду справи обвинувачений доводив, що він не писав повідомлення із погрозами міністру, а його сторінку в Інстаграмі нібито було зламано невідомим, який і опублікував той пост від його імені.

Пенсіонеру загрожувало до 2 років тюремного ув’язнення, однак суд взяв до уваги його робочий стаж та відсутність судимостей, і присудив штраф.

Доказами вини засудженого стали дані поліцейського розслідування та аналіз "історії інтернету". Згідно з вироком суду, який поки що не набув чинності, раніше несудимий чоловік має сплатити штраф у розмірі 1800 євро.

Читайте також

Facebook запроваджує нові обмеження для протидії булінгу та сексуалізації.

У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp знову стався збій. У Цукерберга відреагували.

Ексспівробітниця Facebook розповіла у Сенаті про зловживання в компанії. Цукерберг відповів.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected] . Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.