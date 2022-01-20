COVID-19: у Хмельницькій області ще 768 жителів отримали позитивний тест

На Хмельниччині станом на 11 годину 20 січня лабораторно підтвердили 768 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 178 людей. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 3 жителі області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу проведено 1795 досліджень методом ПЛР, 59 – методом ІФА, 967 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

484 – Хмельницький район;

159 – Шепетівський район;

125 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 5524 людини: 648 лікується стаціонарно, 4876 – амбулаторно. З них 420 – діти, 156 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 33,4%. В лікарнях перебувають 648 хворих, 63 – з підозрою.

Станом на 11:00 годину 20 січня в Хмельницькій області зареєстровано 151164 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 9186 – діти, 6100 – медпрацівники. Одужали від хвороби 142973 людини (94,1% від підтверджених випадків), з них 8846 – діти, 5930 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3435 людей.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 11.00:

Хмельницький район: всього випадків – 90565; з них лікуються – 2801; одужали – 85975; летальних – 1789

Шепетівський район: всього випадків – 28627; з них лікуються – 1503; одужали – 26408; летальних – 716

Кам’янець-Подільський р-н: всього випадків – 32740; з них лікуються – 1220; одужали – 30590; летальних – 930

Що відомо