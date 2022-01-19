COVID-19: на Хмельниччині виявили 625 нових випадків захворювання

На Хмельниччині станом на 14 годину 19 січня лабораторно підтвердили 625 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 187 людини. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 9 жителів області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу проведено 1890 досліджень методом ПЛР, 152 – методом ІФА, 1204 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

318 – Хмельницький район;

117 – Шепетівський район;

190 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 4937 людей: 644 лікується стаціонарно, 4293 – амбулаторно. З них 354 – діти, 139 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 32,2%. В лікарнях перебувають 644 хворих, 62 – з підозрою.

Станом на 14:00 годину 19 січня в Хмельницькій області зареєстровано 151164 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 9186 – діти, 6100 – медпрацівники. Одужали від хвороби 142795 людей (94,5% від підтверджених випадків), з них 8832 – діти, 5921 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3432 людей.

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