В Ужгороді розбирають головну ялинку міста. Фоторепортаж

В Ужгороді 20 січня почали розбирати головну ялинку міста. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Суспільне Закарпаття

Цього року ялинку встановили на площі Петефі. Також почали розбирати вертеп та будинкове містечко.

Суспільне Закарпаття

Вогні ужгородської ялинки запалали 18 грудня. Також на площі Петефі працював новорічний ярмарок.

Суспільне Закарпаття

Цьогоріч ялинка була штучною. Її висота – 18 метрів.

Суспільне Закарпаття

Що відомо:

Ялинку купили у 2021 році через відкриті торги. Договір підписали 7 грудня. Вартість — 969 тисяч гривень. Сюди входить сама ялинка, світлодіодна гірлянда "Метеоритний дощ" (150 штук) та антивандальна огорожа навколо ялинки (18 метрів).

Суспільне Закарпаття

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