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В Ужгороді розбирають головну ялинку міста. Фоторепортаж
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В Ужгороді розбирають головну ялинку міста. Фоторепортаж

Тетяна Черевко
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В Ужгороді розбирають головну ялинку міста. Фоторепортаж Суспільне Закарпаття

В Ужгороді 20 січня почали розбирати головну ялинку міста. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

В Ужгороді розбирають головну ялинку міста. ФоторепортажСуспільне Закарпаття

Цього року ялинку встановили на площі Петефі. Також почали розбирати вертеп та будинкове містечко.

В Ужгороді розбирають головну ялинку міста. ФоторепортажСуспільне Закарпаття

Вогні ужгородської ялинки запалали 18 грудня. Також на площі Петефі працював новорічний ярмарок.

В Ужгороді розбирають головну ялинку міста. ФоторепортажСуспільне Закарпаття

Цьогоріч ялинка була штучною. Її висота – 18 метрів.

В Ужгороді розбирають головну ялинку міста. ФоторепортажСуспільне Закарпаття

Що відомо:

  • Ялинку купили у 2021 році через відкриті торги. Договір підписали 7 грудня. Вартість — 969 тисяч гривень. Сюди входить сама ялинка, світлодіодна гірлянда "Метеоритний дощ" (150 штук) та антивандальна огорожа навколо ялинки (18 метрів).
В Ужгороді розбирають головну ялинку міста. ФоторепортажСуспільне Закарпаття

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