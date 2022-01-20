У Харкові перевіряють повідомлення про мінування всіх шкіл міста

Анонімне повідомлення про замінування харківських шкіл надійшло на електронну пошту Управління СБУ в Харківській області.

Повідомлення до УСБУ надійшло 20 січня о 6:50, йдеться в оперативному зведенні про події на Харківщині за добу на сайті облдержадміністрації.

Як повідомила Суспільному речниця поліції області Оксана Калмикова, в перевірці навчальних закладів задіяні усі територіальні підрозділи та вибухотехніки.

"Роботи тривають. Повну інформацію отримають після того, як закінчаться заходи", — сказала вона.

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Що відомо

З осені 2021 року вибухотехніки перевіряють школи міста щонайменше десятий раз

У Службі безпеці Харківщини мінування попереджали, що повідомлення про мінування "мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві".

Повідомлення про масове замінування за останні місяці отримували у Києві, Вінниці, Кривому Розі, Миколаєві, Одесі, Черкасах, Бердянську.

Протягом 2021 року Служба безпеки зафіксувала більш як 1100 завідомо неправдивих повідомлень про замінування адмінбудівель та інших об’єктів на території України. При цьому від початку 2022-го правоохоронці зафіксували вже майже 200 подібних повідомлень.

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