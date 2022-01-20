У Харкові перевіряють повідомлення про мінування всіх шкіл міста

Анонімне повідомлення про замінування харківських шкіл надійшло на електронну пошту Управління СБУ в Харківській області.
Повідомлення до УСБУ надійшло 20 січня о 6:50, йдеться в оперативному зведенні про події на Харківщині за добу на сайті облдержадміністрації.
Як повідомила Суспільному речниця поліції області Оксана Калмикова, в перевірці навчальних закладів задіяні усі територіальні підрозділи та вибухотехніки.
"Роботи тривають. Повну інформацію отримають після того, як закінчаться заходи", — сказала вона.
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Що відомо
- З осені 2021 року вибухотехніки перевіряють школи міста щонайменше десятий раз
- У Службі безпеці Харківщини мінування попереджали, що повідомлення про мінування "мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві".
- Повідомлення про масове замінування за останні місяці отримували у Києві, Вінниці, Кривому Розі, Миколаєві, Одесі, Черкасах, Бердянську.
- Протягом 2021 року Служба безпеки зафіксувала більш як 1100 завідомо неправдивих повідомлень про замінування адмінбудівель та інших об’єктів на території України. При цьому від початку 2022-го правоохоронці зафіксували вже майже 200 подібних повідомлень.
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