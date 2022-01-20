Розкрадання нафтопродуктів з магістральних мереж: на Сумщині розкрили схему

На Роменщині Сумської області групу людей підозрюють у налагодженні схеми як з магістральних мереж викачувати нафтопродукти. Про це повідомляють на сторінці у Фейсбук поліції Сумської області.

"Викрадені вуглеводні зловмисники доставляли на нафтопереробні заводи з подальшою їх переробкою в товари підакцизної групи та реалізацією в тіньовий сектор економіки", – повідомляють у поліції.

У людей, яких підозрюють в реалізації схеми, провели обшуки. У поліції зазначають, що виявили низку доказів, зокрема 3450 л нафтовмісної рідини та місткості для її зберігати. А також різне приладдя: шланги, насоси, помпи, ще транспорт, пошкоджені пломби, флешки та жорсткі диски.

Фото: Прокуратура Сумської області

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за третьою частиною статті 185 КК України "Крадіжка". За порушення цієї частини статті максимальне покарання – шість років за ґратами.

Читайте також