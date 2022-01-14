Продали агрофірми та вивели в тінь 66 млн грн: СБУ на Сумщині викрило групу осіб

На Сумщині агрофірми продали майна на 350 мільйонів гривень. З цих коштів мали сплатити понад 66 млн податків, однак цього не зробили й через низку махінацій привласнили кошти. Таку інформацію про розслідування повідомляють на сайті СБУ.

Цим, за інформацією СБУ, займалась група людей. Вони мали намір не платити податки за продаж майна, до якого входило 6,5 тис. га землі.

"За висновками експертизи, від оборудки державний бюджет недоотримав 66,2 млн грн", – повідомляють в СБУ.

Фото: СБУ

Під час досудового розслідування в офісах підозрюваних проводили обшуки. Там зокрема знайшли чорну бухгалтерію, мобільні телефони та банківські картки, за даними СБУ, фактично докази у справі.

Щоб повернути кошти державі, суд арештував майно підозрюваних. Очільника "операції" нині розшукують. Він зник після того, як отримав підозру за третьою частиною статей 209 та 212 ККУ "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів".

Максимальне покарання, яке можна отримати за таке порушення – 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки з конфіскацією майна.

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