Прокуратура Берліну розслідує справу у зв'язку із виплатами "ковідних бонусів" членам федерального правління партії "Союз90/Зелені". Серед фігурантів міністерка закордонних справ Аналена Бербок та очільник "суперміністерства" Роберт Хабек. Справу розслідують уже 2 тиждень, повідомляє DW із посиланням на джерела у прокуратурі.

Як повідомляють джерела видання, справу розслідують за первісною підозрою у зловживанні довірою.

"Йдеться про причетність членів федерального правління щодо рішень про виплату так званих "коронавірусних бонусів", які, як стало відомо, були перераховані у 2020 році всім співробітникам федерального апарату та одночасно федеральному правлінню", —прокоментував представник "зелених" повідомлення про слідчі дії.

Бонус у розмірі 1500 євро на кожного члена правління було виплачено взимку 2021 року. Він мав "компенсувати стрес", викликаний необхідністю роботи будинку та ремонтом будівлі, де розміщувався федеральний апарат партії. Представник прокуратури згодом повідомив, що надійшла низка заяв від приватних осіб про можливе зловживання коштами політиками партії.

Представники "зелених" стверджують, що правління було уповноважено приймати відповідні рішення, "з погодження усіх причетних осіб". Виплачені кошти тим часом уже повернули до федерального бюджету. А причетні до справи члени правління та федерального апарату активно співпрацюють зі слідством.

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