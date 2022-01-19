За минулу добу, 18 січня, в Херсонській області зафіксували 305 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 49 дітей та 6 медичних працівників.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Найбільше випадків підтвердили у жителів Херсонського району - 181. Також захворіли 52 людини з Генічеського району, 32 випадки виявили в Каховському районі, 25 - у Скадовському та 15 в Бериславському районі.

Стан хворих задовільний, 276 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 29 осіб.

Померли троє жителів області. Натомість одужали 54 людини.

Наразі в області 80 321 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За минулу добу, 17 січня, в Херсонській області зафіксували 58 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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