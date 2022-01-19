Водохреще 2022: як занурювались у Рівному та Здолбунові

На водоймах Рівненщини у 2022 році облаштували понад два десятки місць для масових купань на Водохреще. Жителі області пірнали у спеціально облаштованих ополонках, біля яких чергували рятувальники.

Даниїл Янцевич у крижану воду в Здолбунівському гідропарку занурюється вперше.

Фото: Суспільне Рівне На фото Динаїл Янцевич

"Прийшов, бачу – хлопці купаються. Не готувався. Якби налаштовувався, то може б не вийшло, а так – спонтанно. Дуже вражений, чесно, вперше, не так легко, як здається", – каже здолбунівчанин Даниїл Янцевич.

Фото: Суспільне Рівне

Здолбунівчанин Дмитро Обухов пірнає на Водохреще четвертий рік поспіль.

Фото: Суспільне Рівне На фото Дмитро Обухов

Із Суспільним поділився своїми порадами перед пірнанням.

"Я довго роздітий ходив перед цим. Краще роздягнутися і одразу зануритися, а потім можна постояти. Спочатку – це просто перевірити себе психологічно. Перший раз було тяжко себе заставити зайти в холодну воду узимку, а потім – як в Єгипті покупатися", – розповів здолбунівчанин Дмитро Обухов.

Житель Здолбунова Валерій Грипіч розповідає: важко було, поки знімав одяг. Після води стало набагато тепліше.

Фото: Суспільне Рівне На фото Валерій Грипіч

"Занурююсь для себе, щоб хоч раз в рік загартуватися, очиститися від того всього, що за рік намотало", – додає Валерій Грипіч.

Фото: Суспільне Рівне

Упродовж дня у гідропарку чергували рятувальники. А працівники комунального підприємства "Здолбунівське" безкоштовно пропонували чай та уху всім охочим.

Фото: Суспільне Рівне

Місце для Водохрещенських купань облаштували також на озері Басів Кут у Рівному. Леся Златів занурюється на Водохреще 12-й рік поспіль. Розповідає: для неї це традиція.

"Це насправді спосіб енергетично очиститися від всякої скверни духовної й фізичної та наповнитися силою цілющою оцієї водохрещенської води. Хто вірить, тому і воздається", – каже рівнянка Леся Златів.

Поряд із ополонками облаштували рятувальні пости.

Фото: Суспільне Рівне У кадр потрапив начальник обласної рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук

"Цілий день хлопці стоять і люди приходять, купаються. Ми їм розказуємо, тут все огороджено", – розповідає начальник обласної рятувальної служби на водних об’єктах Анатолій Якимчук.

Він наголосив, що у місцях, де рятувальні пости необладнані, купатися небезпечно.

Що відомо

Раніше у ПЦУ заявили, що пірнання у воду не є українською традицією та церковним обрядом, який "змиває" гріхи. Проте, пірнати у крижану воду під час святкування у церкві не забороняють.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram