Непідготовленим людям краще утриматись від пірнань під воду на Водохреще та ліпше скупатись у ванній. Таке застереження у коментарі Суспільному дав керівник рівненської рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук. Він озвучив кілька порад, як не наробити лиха та пригадав випадок, коли людину не змогли врятувати.

У чому полягає небезпека

За словами Анатолія Якимчука, 19 січня на водоймах влада та церкви не планували масових святкувань, як це було у минулі роки. За його інформацією, воду освячуватимуть біля храмів.

"Але люди купатимуться, як і раніше, зокрема, на Басовому Куті, де є ополонка для моржів. Я б хотів застерегти: хоч вода вважається цілющою в цей день, але непідготовленим краще купатись у ванній. Був випадок кілька років тому, що після пірнання чоловіка діставали водолази", – зазначив Анатолій Якимчук.

І додав: цьогоріч купання може бути небезпечним для скупчення людей через недостатню товщину льоду. Вона повинна бути не менше 15 сантиметрів.

"Колір люду має бути зеленуватим. А зараз, на жаль, погода мінлива і крига крихка. Зараз товщина – 8-10 сантиметрів і цього недостатньо, аби витримати групи людей", – сказав рятувальник.

Фото: Суспільне Рівне Біля місця купання на озері чергуватимуть рятувальники на водних об'єктах

Як організувати купання

На Водохреще 2022 року обласна рятувальна служба на водних об’єктах виставить пости на Басовому Куті, на озері у Хрінниках та на Білому озері. Анатолій Якимчук повідомив, що у цих місцях пости діють протягом усієї зими.

"Загалом люди повинні дотримуватись правил безпеки – не виходити на середину, не скупчуватися біля ополонки. Якщо є бажання купатись, то ополонку пробивати біля берега, аби лід не провалювався. Краще з берега зануритись по пояс і по одному по черзі заходити у воду", – сказав начальник.

Фото: Суспільне Рівне Зараз товщина льоду – 8-10 см, що не дає можливості великим групам людей одночасно знаходитись на ньому

За його словами, у стихійних місцях, де купання організовуватимуть місцеві жителі, потрібно визначити людей, які відповідатимуть за надання допомоги за потреби та слідкуватимуть за дотриманням правил безпеки.

"Там має бути мотузка, рятувальний круг, драбина чи інше знаряддя, з допомогою якого можна прийти на допомогу людині. Люди самі повинні берегти своє життя. Хоч вода й цілюща, але як кажуть – береженого Бог береже", – зазначив він.

За словами Анатолія Якимчука, батькам варто утриматись від занурення у воду дітей. Їм загрожує переохолодження.

Самі ж ополонки повинні бути огородженими, аби не допустити людей до краю криги та унеможливити провалювання під лід. Найкраще ж вирубувати місце для купання якомога ближче до берега.

Історія як приклад

У 2021 році, зазначив Анатолій Якимчук, рятувальники не зафіксували нещасних випадків на воді під час святкування Водохреща. Він пригадав випадок, який стався за кілька років до того.

"Це сталося поблизу розважального комплексу "Хутір", неподалік Рівного, де люди організували стихійне місце для купання. Чоловік скочив у ополонку, втратив орієнтування, під льодом було темно. Він не зміг знайти місце, де випливти", – розповів начальник служби.

За його словами, пізніше тіло чоловіка з-під води дістали водолази. Воно знаходилося за два метри від отвору у кризі.

Що відомо

Служба порятунку на Рівненщині анонсувала заходи на воді під час святкування Водохреща у трьох районах. На санкціонованих місцях для купання чергуватимуть рятувальники та медики.

Місця, де можна буде зануритись у воду, можна подивитись ТУТ. Офіційних заходів не анонсували лише у Вараському районі.

Раніше у ПЦУ заявили, що пірнання у воду не є українською традицією та церковним обрядом, який "змиває" гріхи. Проте, пірнати у крижану воду під час святкування у церкві не забороняють.

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