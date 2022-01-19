На Закарпатті синоптики прогнозують снігопади та хуртовини

Снігопад очікують відзавтра на Закарпатті. Про це 19 січня Суспільному розповіла синоптикиня Христина Черевко. Також можливий мокрий сніг. До кінця дня 19 січня на всій території області буде мінлива хмарність без істотних опадів.

Температура повітря — від 1 тепла до 4 морозу. На високогір’ї до 7 градусів нижче нуля. 20 січня вдень буде до 5 тепла, а вночі від -5 до -10 градусів.

"Вночі та вранці місцями туман. Протягом доби на дорогах ожеледиця, а вдень у горах ожеледь, хуртовини, посилення вітру до 17-22 м/с, — розповіла синоптикиня. — А на низовині налипання мокрого снігу. Протягом наступних 4 днів, 21-22 січня, очікується помірний мокрий сніг та сніг, а наступні два дні без опадів майже. Температура повітря за ці 4 дні істотно не зміниться. Вночі 6-11 морозу, а на високогір’ї до -15. Удень 1-6 морозу, на високогір’ї до 11 морозу".

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