Мешканці однієї з черкаських багатоповерхівок скаржаться на проблеми з опаленням

Батареї ледь теплі, а в квартирі доводиться ходити у верхньому одязі. Про це журналістам Суспільного розповіла черкащанка Людмила Філоненко, яка проживає за адресою Самійла Кішки, 149/2. Жінка пояснила, що два тижні тому розпочалися проблеми з опаленням, тому вона звернулася до управлінської компанії "Нова якість" та Черкаської ТЕЦ.

Черкащанка Людмила Філоненко 30 років мешкає в Черкасах у будинку, що по вулиці Самійла Кішки, 149/2. Вона зазначила: вперше за цей час взимку централізоване опалення не допомагає зігрітися. Температуру у квартирі підтримують за допомогою обігрівачів та кондиціонера.

Суспільне Черкаси Мешканка будинку Людмила Філоненко

"Ми вмикаємо або те, або те. В нас немає нормального опалення, а платіжки ж прийдуть із тими сумами, що й завжди", – розповіла жінка. Вона додала: "Батареї були раніше гарячі, не можна було доторкнутися, а тепер вони ледь-ледь теплі".

Щомісяця взимку пані Людмила платить тисячу гривень за опалення. У цей тариф, зауважила, додають і послуги, які не існують.

"Зараз беруть і за опалення в під’їзді, а його в нас немає. Нам 20 років тому батареї там зрізали. Кажуть, ми ж тепло до будинку вам подаємо, то платіть", – повідомила мешканка.

Така ж ситуація з опаленням і в її сусідки Людмили Чумак. Вона мешкає на п'ятому поверсі. За словами жінки, до її квартири тепло взагалі не доходить.

Суспільне Черкаси Черкащанка Людмила Чумак

"Ми в халати закутуємось, у пляшки теплу воду гріємо. Можете батареї попробувати, вони холодні. Ми гріємось тільки одягом, бо в нас немає грошей на обігрівачі. Вночі взагалі батареї холодні", – розповіла Людмила Чумак.

Вона зазначила, що за опалення в місяць платить 976 гривень, і це з урахуванням субсидії.

"Якщо я не заплачу за місяць чи два, з мене знімусь субсидію. І що нам робити? У мене пенсія 2600 гривень. Як нам виживати?" – розповіла жінка.

Вона додала, що з цією проблемою зверталися до управлінської компанії "Нова якість", яка обслуговує будинок.

Слюсар установи Микола Заблоцький розповів, що з тепломережею проблем немає:

"Тут все стоїть нормально, тут засувки замінені, тут все почищене, до елеваторного вузла претензій ніяких", – зазначив слюсар.

Суспільне Черкаси Слюсар Микола Заблоцький

Зі слів чоловіка, перебої бувають тільки з температурою подачі води:

"Параметри різні бувають, проблеми з опаленням можуть бути ще через забиті труби. Будинку вже багато років. Тепло сюди надає Черкаська ТЕЦ, то на початку опалювального сезону, поки вони ще не ввійшли в режим, то була слабенька температура, зараз більш-менш нормальна, але перебої все одно бувають. Ми ж тільки обслуговуємо те, що нам дають", – додав Микола Заблоцький.

Журналісти Суспільного звернулися за коментарем до пресслужби Черкаської ТЕЦ. Станом на 19 січня у підприємстві коментувати цю ситуацію відмовились і пообіцяли надати пояснення згодом.

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