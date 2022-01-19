15 людей 19 січня долучилися до Міжнародного дня музейного селфі в Ужгородському скансені. Цей день шостий рік поспіль відзначають у третю середу січня. Про це розповіла працівниця обласного музею народної архітектури та побуту Ярміла Туряниця.

Аби взяти участь в акції, потрібно було сказати на вході фразу «день музейних селфі», це давало можливість відвідати Скансен безкоштовно. Далі – зробити фото на фоні музейних хатинок чи улюблених експонатів, та опублікувати на своїй сторінці у Facebook з хештегами #музейне селфі та #ужгородський_скансен.

На 13:00 відвідувачів у музеї не було.

"Переважно місцеві прийшли прогулятися. Напевно, після богослужінь відвідати територію й згадують одночасно, що сьогодні день музейного селфі, — розповіла Ярміла Туряниця. — Сьогоднішнє свято Водохреща велике, тому до обіду було мало відвідувачів оскільки, напевно, всі пішли й на богослужіння, а також це будній день".

Вона додала: метою акції є також поширити культурну спадщину Закарпаття і популяризувати її та заохотити відвідувати музей, цікавитися музеєм.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram