У прифронтовій Попасній українські військові пірнали в ополонку

У прифронтовій Попасній у Парковому ставку українські військові, які боронять цей напрямок на передовій, пірнали в ополонку. Про це повідомляє журналістка Суспільного з місця події.
Українські військові встановили намет для обігріву та частували усіх охочих солдатською кашею та чаєм.
Як розповів військовослужбовець ЗСУ Сергій, для нього купання в ополонці традиція.
"Четвертий рік купаюся, жодного разу не захворів", — додав Сергій.
За словами військовослужбовця ЗСУ Михайла, торік він не пірнав в ополонку через те, що не було морозу.
"Коли мороз купаюся. А коли сльота, то ні", — зазначив Михайло.
26-річний Михайло розповів журналістам, що пірнає в ополонку вперше.
"Дуже сподобалось. Мій побратим мене підбив пірнути. Каже, що класна штука. І я переконався, що це дуже круто", — додав військовослужбовець.
Після купання та чаювання військові повертаються до виконання бойових завдань.
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