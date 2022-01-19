У Сєвєродонецьку провели літургію до свята Хрещення Господнього. Її традиційно проводять у міському Христо-Різдвяному кафедральному соборі. Про це повідомляє журналістка Суспільного з місця події.

За словами прессекретаря Сєвєродонецької єпархії Архімандрита Мелетія, свячену воду православні намагаються зберігати протягом усього року до наступного свята.

"Приходимо додому, освячуємо своє помешкання обов'язково, бризкаємо гілочкою сосни", — розповіла місцева жителька Тетяна Миколаївна.

Віряни чекають на освяту води, фото: Суспільне Донбас Віряни чекають на освяту води, фото: Суспільне Донбас

Священнослужителі провели божественну літургію та чин освячення води. А митрополит випустив трьох голубів як символ добрих звісток.

Архімандрит Мелетій розповів, що є помилкова думка, коли вони занурюються, вони позбавляються гріхів.

"Звільнення від гріхів, прощення гріхів є лише через таїнство спокою, через сповідь. А занурення в ополонку в цей день - це традиція", — додав архімандрит Мелетій.

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