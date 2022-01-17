"День музейного селфі". Як взяти участь у флешмобі на Буковині

Чернівецький обласний краєзнавчий музей доєднався до флешмобу "День музейного селфі". Вони запрошують відвідувачів зробити фото з експонатами та опублікувати їх в соцмережах.
Про це музей пише на своїй сторінці у Facebook.
Для участі потрібно зробити селфі на фоні експоната краєзнавчого музею або його філіях. Фото потрібно опублікувати 19 січня з гештегами: #MuseumSelfie, #MuseumSelfieDay.
Для того, аби отримати подарунок від музею, потрібно опублікувати селфі з гештегом #SelfieRegmusCv2022. Працівники музею оберуть найкращі фото, переможці отримають у подарунок фотоальбом «64 таємниці з музейної скарбниці». Переможців оберуть 20 січня.
Музей розташований на вулиці Кобилянської 28. Він має п'ять філій:
- Літературно-меморіальний музей Федьковича (Чернівці, Кобилянської 28);
- Літературно-меморіальний музей Кобилянської (Чернівці, Димитрова 5);
- Хотинський історичний музей (Хотин, вулиця Свято-Покровська 17);
- Кіцманський історичний музей (Кіцмань, вулиця Незалежності 10);
- Відділ "Буковинська діаспора" (Чернівці, вулиця Главки 1).
Водночас у дописі йдеться, що 19 січня музей не працюватиме. Відтак сфотографуватися можна в інший день або використати селфі, зроблені під час попередніх відвідин музею.
Що відомо
"День музейного селфі" — міжнародний флешмоб. Він має на меті привернути увагу до колекцій музеїв та популяризувати їх відвідування.