"День музейного селфі". Як взяти участь у флешмобі на Буковині

Чернівецький обласний краєзнавчий музей доєднався до флешмобу "День музейного селфі". Вони запрошують відвідувачів зробити фото з експонатами та опублікувати їх в соцмережах.

Про це музей пише на своїй сторінці у Facebook.

Для участі потрібно зробити селфі на фоні експоната краєзнавчого музею або його філіях. Фото потрібно опублікувати 19 січня з гештегами: #MuseumSelfie, #MuseumSelfieDay.

Для того, аби отримати подарунок від музею, потрібно опублікувати селфі з гештегом #SelfieRegmusCv2022. Працівники музею оберуть найкращі фото, переможці отримають у подарунок фотоальбом «64 таємниці з музейної скарбниці». Переможців оберуть 20 січня.

Музей розташований на вулиці Кобилянської 28. Він має п'ять філій:

Літературно-меморіальний музей Федьковича (Чернівці, Кобилянської 28);

Літературно-меморіальний музей Кобилянської (Чернівці, Димитрова 5);

Хотинський історичний музей (Хотин, вулиця Свято-Покровська 17);

Кіцманський історичний музей (Кіцмань, вулиця Незалежності 10);

Відділ "Буковинська діаспора" (Чернівці, вулиця Главки 1).

Водночас у дописі йдеться, що 19 січня музей не працюватиме. Відтак сфотографуватися можна в інший день або використати селфі, зроблені під час попередніх відвідин музею.

Що відомо

"День музейного селфі" — міжнародний флешмоб. Він має на меті привернути увагу до колекцій музеїв та популяризувати їх відвідування.