У Полтавській громаді залишилося майже 2000 аварійних дерев, які треба спиляти. На це потрібно 11 мільйонів гривень, розповів Суспільному заступник голови Полтавської міськради Євген Ричка.

Поблизу будинку на вулиці Лідова у Полтаві росте верба. Майже 4 роки спиляти її просив міське управління житлово-комунального господарства місцевий мешканець Олександр Карнаух.

"Років 20 чи більше стягували тросами це дерево, але гілля відгнивало і висить, воно і зараз висить на висоті. Є відповіді їхні, починаючи з 2017-го року і закінчуючи квітнем 2021-го року. В цих відповідях зазначено, що дано доручення прибрати ці дерева аварійні з прибудинкової території. Періодично з них падають сухі гілки, які можуть травмувати людей, що тут знаходяться, а також дітей, які граються на подвір’ї", – говорить мешканець будинку на вулиці Лідова Олександр Карнаух.

Фото: Суспільне Полтава Аварійне дерево на вулиці Лідова

"Якщо дійсно ці звернення були, то ці дерева будуть поставлені в план на знесення на лютий місяць. На січень плани підприємства вже складені", – каже директор комунального підприємства «Декоративні культури» Сергій Сілаєв.

У Полтавській громаді нині понад 1 900 аварійних дерев, які потрібно спиляти. Майже стільки ж їх видалили торік, розповів заступник голови Полтавської міськради з питань житлово-комунального господарства Євген Ричка.

"Комісія, яка створена при управлінні житлово-комунального господарства, виїжджає на місце і після обстеження складає необхідні документи. Якщо це дерево дійсно аварійне – складаються документи на видалення", – додає директор Сергій Сілаєв.

Фото: Суспільне Полтава На місці розташування аварійних дерев

Як повідомив Суспільному Євген Ричка, аби спиляти дерева на території Полтавської громади, необхідно 11 мільйонів гривень. Гроші для цього на управління житлово-комунального господарства мають спрямувати після затвердження бюджету громади на сесії міськради. Її запланували наприкінці січня, повідомила телефоном речниця міськради.

Замість спиляних дерев мають висадити нові, повідомив Суспільному директор підприємства «Декоративні культури» Сергій Сілаєв.

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