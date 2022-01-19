У Полтаві новорічні сосни та ялинки використовують як паливо

У Полтаві комунальники збирають новорічні дерева, аби використовувати їх для опалення приміщень. Сосни та ялинки, які полтавці залишають біля сміттєвих баків, спочатку перевозять на підприємство "КАТП-1628", потім дерева подрібнюють та використовують як паливо. Про це Суспільному розповів начальник установи Артем Іванюк. Перші дерева на смітники почали виносити від початку січня.

Полтавець Сергій Антоненко по завершенню новорічних свят виносить сосну, яку купив 31 грудня.

"Я її купив ось із биркою спеціально. Маю надію, що ці ялинки спеціально вирощені для цієї мети. А полімерні штучні ялинки виготовляються із полімерів, нафти. І для утилізації натуральної ялинки є менше шкоди довкіллю, наприклад. Бо ця ялинка при спалюванні не викидає тих небезпечних речовин, які викидаються при спалюванні нафтохімічних продуктів", – каже полтавець Сергій Антоненко.

фото: Суспільне Полтава Ялинки біля сміттєвих баків

Збирають викинуті новорічні дерева у Полтаві комунальники. Для цього приїздить спеціальний автомобіль. Сосни та ялинки вантажать вручну.

"Прикраси треба абсолютно всі прибирати, щоб чисті ялинки були. Не треба їх у контейнери класти, а потрібно класти поруч. Ями є, майданчик. Контейнери призначені для збору сміття, а не ялинок", – говорить працівник підприємства "КАТП-1628".

Транспортують зібране до полтавського "КАТП-1628". На підприємстві дерева утилізують. Спочатку – подрібнюють, а далі перевозять для спалювання.

фото: Суспільне Полтава Ялинки на території підприємства "КАТП-1628"

Таким чином на підприємстві опалюють чотири приміщення, каже начальник "КАТП-1628".

"Дві адміністративні будівлі, потім будівлі, в яких перебуває техніка, – це те, що розміщене тут, на вулиці Кагамлика. І весь комплекс пункту перетримки, який розміщений на вулиці Нижньомлинській. У нас є котли, які, в принципі, розраховані для такого палива. Тому це (ялинки як паливо – ред.) використовується досить давно", – повідомляє начальник підприємства "КАТП-1628".

Як розповів Артем Іванюк, скільки саме удасться зекономити за допомогою такого палива, поки не підраховували.

За словами начальника відділу експлуатації "КАТП-1628" Петра Бедаха, поодинокі дерева на смітниках почали збирати від 1 січня. Масово їх виносять від середини місяця. Завершують збір приблизно наприкінці зими.