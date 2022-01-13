Кабмін погодив звільнення голови Хмельницької РДА

Кабінет міністрів України погодив звільнення з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Дениса Дунця. Про це у своєму телеграмі, 12 січня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Наразі офіційного розпорядження про звільнення голови Хмельницької РДА на сайті Офісу президента не має.

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