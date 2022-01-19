Дві з половиною сотні людей прийшли освятити воду до річки Стир у Луцьку

На освячення води до річки Стир, на Центральному пляжі Луцька, прийшли 250 людей, — розповів Суспільному поліцейський Василь Клим’юк, який стежить за правопорядком.

На водоймах області в місцях, де люди масово купаються на Водохреще, діють 22 рятувальні пости. У Луцьку таких визначених місць два — на Теремнівському ставку та на центральному пляжі річки Стир.

Суспільне Волинь

Водолаз Микола Шабала працює на Центральному пляжі Луцька. Чоловік стежить, аби люди безпечно купалися. Каже, що чергує на Водохреще 25-й рік поспіль. Нещасних випадків за цей час не пригадує.

"В нас є круг, є кінець Олександрова, є лодка. В машині є апарат, все. У випадку чого – ми пірнаємо і дістаємо", — каже рятувальник.

Суспільне Волинь

До пірнання у крижану воду потрібно готуватися заздалегідь, — каже фельдшер Сергій Гус. Щороку, — розповідає, — він чергує в місцях масового купання разом з групою водолазів-рятувальників, аби, за необхідності, надати допомогу. Пірнати у холодну воду без підготовки, — говорить, — не варто.

"Якщо в людей є хронічні захворювання, ендокринні захворювання, хвороби серця, гіпертонічні захворювання – їм не можна занурюватися у холодну воду без підготовки, вони повинні тренуватися ще з літа", — говорить медик.

Суспільне Волинь

Лучани, які прийшли на Водохреще занурюватися у воду поділилися з Суспільним своїми враженнями та емоціями.

Що відомо