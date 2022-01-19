Дві з половиною сотні людей прийшли освятити воду до річки Стир у Луцьку

На освячення води до річки Стир, на Центральному пляжі Луцька, прийшли 250 людей, — розповів Суспільному поліцейський Василь Клим’юк, який стежить за правопорядком.
На водоймах області в місцях, де люди масово купаються на Водохреще, діють 22 рятувальні пости. У Луцьку таких визначених місць два — на Теремнівському ставку та на центральному пляжі річки Стир.
Водолаз Микола Шабала працює на Центральному пляжі Луцька. Чоловік стежить, аби люди безпечно купалися. Каже, що чергує на Водохреще 25-й рік поспіль. Нещасних випадків за цей час не пригадує.
"В нас є круг, є кінець ОлександроваРятувальний кінець Александрова призначений для надання допомоги людині на воді. Використовується в якості індивідуального рятувального пристосування, що подається з берега або плавучого засобу., є лодка. В машині є апарат, все. У випадку чого – ми пірнаємо і дістаємо", — каже рятувальник.
До пірнання у крижану воду потрібно готуватися заздалегідь, — каже фельдшер Сергій Гус. Щороку, — розповідає, — він чергує в місцях масового купання разом з групою водолазів-рятувальників, аби, за необхідності, надати допомогу. Пірнати у холодну воду без підготовки, — говорить, — не варто.
"Якщо в людей є хронічні захворювання, ендокринні захворювання, хвороби серця, гіпертонічні захворювання – їм не можна занурюватися у холодну воду без підготовки, вони повинні тренуватися ще з літа", — говорить медик.
Лучани, які прийшли на Водохреще занурюватися у воду поділилися з Суспільним своїми враженнями та емоціями.
Що відомо
- 19 січня під час святкування Водохреща на водоймах області будуть діяти 22 рятувальні пости. Перелік їх адрес оприлюднили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині.
- Міністерство охорони здоров'я опублікувало п’ять правил безпечного занурення у крижану воду на Водохреще. Там зазначається, що перед зануренням не бажано вживати алкоголь, а також зазначили захворювання, з якими протипоказано купання у зимовій воді.