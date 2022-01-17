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Де на Волині будуть діяти рятувальні пости під час святкування Водохреща: адреси
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Де на Волині будуть діяти рятувальні пости під час святкування Водохреща: адреси

Лариса Літвицька
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Де на Волині будуть діяти рятувальні пости під час святкування Водохреща: адреси Фото: УНІАН

19 січня під час святкування Водохреща на водоймах області будуть діяти 22 рятувальні пости. Перелік їх адрес оприлюднили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині.

На постах чергуватиме 97 рятувальників та 20 машин аварійно-рятувальної техніки.

Де будуть діяти рятувальні пости на період святкування Водохреща:

  • м. Луцьк, "Теремнівська водойма", пляж
  • Луцька громада, с. Жидичин, пляж на р. Стир
  • Горохівська громада, м. Горохів, вулиця Луцька, 27
  • м. Луцьк, Центральний парк культури і відпочинку, пляж на р. Стир
  • Головненська сільська громада, с. Згорани, озеро Велике Згоранське
  • смт Ратне, вул. Набережна "Парк культури і відпочинку" р. Прип’ять
  • м. Ковель, вул. Волі, 5, Ковельське водосховище
  • с. Литовеж, вул.Львівська, 26, ставок ГРК "Три бобри"
  • м. Володимир р. Луга міський пляж біля автомобільного моста (у напрямку с. Заріччя
  • смт Іваничі, поблизу вул. Луцької (озеро Татарка)
  • с. Павлівка (озеро Павлівське)
  • м. Камінь-Каширський, Озеро Озюрко
  • с. Осівці, озеро Ольблє
  • р. Стохід Центральний парк, смт Любешів, вул. Незалежності
  • р. Стохід Пляж "Сонечко", смт Любешів
  • р. Прип'ять вул. Поліська с. Ветли
  • Приватна водойма смт Маневичі вул. Комарова
  • Приватна водойма с. Оконськ вул. Луцька
  • р. Стир с. Чарторийськ вул. Набережна
  • Приватна водойма с. Троянівка, вул. Лугова
  • Озеро Світязь, провулок Монастирський, 6
  • Озеро Чорне Шацька ДЮСШ

Як зазначили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, пости будуть забезпечені плавзасобами і засобами порятунку на воді. Також на визначених місцях для купання в ополонці чергуватимуть медики.

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