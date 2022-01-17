Де на Волині будуть діяти рятувальні пости під час святкування Водохреща: адреси

19 січня під час святкування Водохреща на водоймах області будуть діяти 22 рятувальні пости. Перелік їх адрес оприлюднили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині.

На постах чергуватиме 97 рятувальників та 20 машин аварійно-рятувальної техніки.

Де будуть діяти рятувальні пости на період святкування Водохреща:

м. Луцьк, "Теремнівська водойма", пляж

Луцька громада, с. Жидичин, пляж на р. Стир

Горохівська громада, м. Горохів, вулиця Луцька, 27

м. Луцьк, Центральний парк культури і відпочинку, пляж на р. Стир

Головненська сільська громада, с. Згорани, озеро Велике Згоранське

смт Ратне, вул. Набережна "Парк культури і відпочинку" р. Прип’ять

м. Ковель, вул. Волі, 5, Ковельське водосховище

с. Литовеж, вул.Львівська, 26, ставок ГРК "Три бобри"

м. Володимир р. Луга міський пляж біля автомобільного моста (у напрямку с. Заріччя

смт Іваничі, поблизу вул. Луцької (озеро Татарка)

с. Павлівка (озеро Павлівське)

м. Камінь-Каширський, Озеро Озюрко

с. Осівці, озеро Ольблє

р. Стохід Центральний парк, смт Любешів, вул. Незалежності

р. Стохід Пляж "Сонечко", смт Любешів

р. Прип'ять вул. Поліська с. Ветли

Приватна водойма смт Маневичі вул. Комарова

Приватна водойма с. Оконськ вул. Луцька

р. Стир с. Чарторийськ вул. Набережна

Приватна водойма с. Троянівка, вул. Лугова

Озеро Світязь, провулок Монастирський, 6

Озеро Чорне Шацька ДЮСШ

Як зазначили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, пости будуть забезпечені плавзасобами і засобами порятунку на воді. Також на визначених місцях для купання в ополонці чергуватимуть медики.

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