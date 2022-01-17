Де на Волині будуть діяти рятувальні пости під час святкування Водохреща: адреси

19 січня під час святкування Водохреща на водоймах області будуть діяти 22 рятувальні пости. Перелік їх адрес оприлюднили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині.
На постах чергуватиме 97 рятувальників та 20 машин аварійно-рятувальної техніки.
Де будуть діяти рятувальні пости на період святкування Водохреща:
- м. Луцьк, "Теремнівська водойма", пляж
- Луцька громада, с. Жидичин, пляж на р. Стир
- Горохівська громада, м. Горохів, вулиця Луцька, 27
- м. Луцьк, Центральний парк культури і відпочинку, пляж на р. Стир
- Головненська сільська громада, с. Згорани, озеро Велике Згоранське
- смт Ратне, вул. Набережна "Парк культури і відпочинку" р. Прип’ять
- м. Ковель, вул. Волі, 5, Ковельське водосховище
- с. Литовеж, вул.Львівська, 26, ставок ГРК "Три бобри"
- м. Володимир р. Луга міський пляж біля автомобільного моста (у напрямку с. Заріччя
- смт Іваничі, поблизу вул. Луцької (озеро Татарка)
- с. Павлівка (озеро Павлівське)
- м. Камінь-Каширський, Озеро Озюрко
- с. Осівці, озеро Ольблє
- р. Стохід Центральний парк, смт Любешів, вул. Незалежності
- р. Стохід Пляж "Сонечко", смт Любешів
- р. Прип'ять вул. Поліська с. Ветли
- Приватна водойма смт Маневичі вул. Комарова
- Приватна водойма с. Оконськ вул. Луцька
- р. Стир с. Чарторийськ вул. Набережна
- Приватна водойма с. Троянівка, вул. Лугова
- Озеро Світязь, провулок Монастирський, 6
- Озеро Чорне Шацька ДЮСШ
Як зазначили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, пости будуть забезпечені плавзасобами і засобами порятунку на воді. Також на визначених місцях для купання в ополонці чергуватимуть медики.
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