День селфі у музеях: херсонці фотографувались на фоні улюблених експонатів

Безплатно прийти до будь-якого музею та сфотографуватися з улюбленим експонатом можна 19 січня в День музейного селфі. Як це було у Херсоні – дізналось Суспільне.

Відвідувач музею Микита Берчак завітав до музею, бо йому близька тема як Другої світової війни, так і історія розвитку зброї, військового мистецтва. Говорить, зробив селфі саме з цією зброєю з такою метою, щоб поставити його на аватар у соціальних мережах і поділитися з іншими людьми.

Суспільне Херсон

У третю середу січня у світі відзначають День музейного селфі, розповіла співробітниця Херсонського краєзнавчого музею Анна Хворостіна. Це можливість безплатно відвідати музеї та популяризувати їх.

"У нас сьогодні дуже цікава акція, ми вже восьмий рік поспіль приєднуємося до Міжнародного дня музейного селфі. Сьогодні кожен відвідувач може поселфитись як у головному корпусі краєзнавчого музею, так і в Музеї природи та Літмузеї", - розповіла співробітниця музею.

Таке селфі – не просто картинка, а має нести корисну інформацію, говорить молодша наукова співробітниця Тетяна Дурягіна.

"Я вирішила долучитися до акції "Селфі в музеї" Я вибрала свій улюблений експонат і цим вибором вирішила привернути увагу до проблематики хижих птахів, які знаходяться під загрозою зникнення. Один із таких представників – це пугач, і мій вибір для селфі сьогодні впав саме на нього", - каже Тетяна Дурягіна.

Суспільне Херсон

До Літературного музею Херсона сьогодні завітала вперше, говорить Юлія, яка приїхала з іншого міста.

"Я є музейницею, і нещодавно відкрила для себе Літературний музей Херсона з цією чудовою виставкою, яка присвячена українському футуризму. Дуже класна експозиція – об’єкт історії, про який хочеться розказувати друзям", - розповіла відвідувачка Юлія.

Проводити День музейного селфі для літературного музею стало традицією, говорить завідувачка Галина Мартинова.

"Кодовим словом сьогодні є слово "селфі". Якщо людина промовляє його, то заходить до музею безплатно і може зробити гарне фото на пам’ять. У нас безліч прекрасних фотозон, і ось на фоні старовинного фотоапарату теж можна увічнити себе на пам’ять", - каже завідувачка музею.

19 січня зранку першим до музею завітав чоловік, говорить Галина Мартинова і вважає це добрим знаком.

Читайте також

У Херсоні музей запрошує поселфитись

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber