У Херсоні музей запрошує поселфитись

Херсонський обласний краєзнавчий музей проведе день музейного селфі. Акція безплатна і відбудеться 19 січня.

Про це йдеться на сторінці херсонського обласного краєзнавчого музею у Facebook.

"З нетерпінням чекаємо на ваші креативні фото. Обов'язково відмічайте нас та ставте хештег #MuseumSelfieDay", - написано у повідомлені.

Акція в херсонському музеї проходить не вперше і присвячений до міжнародного Дня музейного селфі.

Це нагода розповісти всім про музей і його експонати. Учасників акції закликають зробити селфі на фоні чи поряд з улюбленим експонатом й опублікувати його на своїй сторінці у соцмережах.

Що відомо: