У Херсоні музей запрошує поселфитись

Херсонський обласний краєзнавчий музей проведе день музейного селфі. Акція безплатна і відбудеться 19 січня.
Про це йдеться на сторінці херсонського обласного краєзнавчого музею у Facebook.
"З нетерпінням чекаємо на ваші креативні фото. Обов'язково відмічайте нас та ставте хештег #MuseumSelfieDay", - написано у повідомлені.
Акція в херсонському музеї проходить не вперше і присвячений до міжнародного Дня музейного селфі.
Це нагода розповісти всім про музей і його експонати. Учасників акції закликають зробити селфі на фоні чи поряд з улюбленим експонатом й опублікувати його на своїй сторінці у соцмережах.
Що відомо:
- День музейного селфі проводять у третю середу січня. Цьогоріч він припадає на 19 січня.