12 осіб вакцинували проти COVID-19 бустерною, третьою дозою, в селі Межиріч, що на Канівщині. Робити такі щеплення розпочали тиждень тому, імунізують усіх охочих. Про це Суспільному повідомив завідувач амбулаторії Олег Кухарець.
Виміряв температуру та заповнив інформаційну згоду 61-річний черкащанин Анатолій Крушенівський. Так чоловік підготувався до третього щеплення. Сказав, що перше отримав у квітні 2021 року препаратом Astra Zeneca.
"Вже такий вік, що треба за здоров’ям стежити. Багато захворювань зараз, то треба робити", – зауважив Анатолій Крушенівський.
Вакцинували і місцеву жительку Ольгу Гаркушу. Жінка розповіла, що має проблеми зі здоров’ям, тому, аби не захворіти на COVID, дослуховується до порад лікарів.
"Мені зателефонували, бо в мене перша доза ще у квітні була, а друга – в липні. Перша була – мені дуже погано півтора місяця, друга – добре пройшла, думаю і третя буде добре. Я хворію часто і боюся, щоб оце не захворіти, бо я тоді не перенесу", – розповіла жінка.
Людей на третю дозу викликали за списком. У спеціальному журналі написані дати попередніх щеплень від COVID-19. Його веде старша медсестра Наталя Пустова.
"Ось бачте, скільки на третю, бустерну, прийшло, олівчиком записуємо, хто, на коли може, ось люди, яким телефонували", – розповіла медична сестра.
Бустерну дозу зробили препаратом Pfizer, незалежно від того, яка була попередня, зазначила медсестра Ірина Запара.
"У нас є люди які робили препаратами Astra Zeneca, CoronaVac, Moderna, то третя робиться тільки Pfizer або Moderna, але її зараз немає. Зараз CoronaVac у нас для першої дози, але якщо хтось хоче, то ми і Pfizer робимо першу дозу, тим кому треба закордон Pfizer", – поінформувала Ірина Запара.
За словами завідувача амбулаторії Олега Кухарця, бустер роблять через пів року після закінчення повного курсу щеплення для підсилення імунітету.
"На початку робили тільки медикам і людям, які працюють в будинках для престарілих. Зараз робимо усім, хто бажає. Бустерна доза вноситься в дані. Вона буде продовжувати сертифікат", – розповів завідувач амбулаторії.
Лікар додав, що COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою з'явиться наприкінці січня в додатку "Дія". Доти усі, хто вакцинувався втретє, зможуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повну вакцинацію.
Що відомо
- Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
- У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.
- В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.
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