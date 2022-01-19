12 осіб вакцинували проти COVID-19 бустерною, третьою дозою, в селі Межиріч, що на Канівщині. Робити такі щеплення розпочали тиждень тому, імунізують усіх охочих. Про це Суспільному повідомив завідувач амбулаторії Олег Кухарець.

Виміряв температуру та заповнив інформаційну згоду 61-річний черкащанин Анатолій Крушенівський. Так чоловік підготувався до третього щеплення. Сказав, що перше отримав у квітні 2021 року препаратом Astra Zeneca.

Суспільне Черкаси Житель села Анатолій Крушенівський

"Вже такий вік, що треба за здоров’ям стежити. Багато захворювань зараз, то треба робити", – зауважив Анатолій Крушенівський.

Вакцинували і місцеву жительку Ольгу Гаркушу. Жінка розповіла, що має проблеми зі здоров’ям, тому, аби не захворіти на COVID, дослуховується до порад лікарів.

Суспільне Черкаси Вакцинували бустерною дозою місцеву жительку Ольгу Гаркушу

"Мені зателефонували, бо в мене перша доза ще у квітні була, а друга – в липні. Перша була – мені дуже погано півтора місяця, друга – добре пройшла, думаю і третя буде добре. Я хворію часто і боюся, щоб оце не захворіти, бо я тоді не перенесу", – розповіла жінка.

Людей на третю дозу викликали за списком. У спеціальному журналі написані дати попередніх щеплень від COVID-19. Його веде старша медсестра Наталя Пустова.

Суспільне Черкаси Старша медсестра Наталя Пустова

"Ось бачте, скільки на третю, бустерну, прийшло, олівчиком записуємо, хто, на коли може, ось люди, яким телефонували", – розповіла медична сестра.

Бустерну дозу зробили препаратом Pfizer, незалежно від того, яка була попередня, зазначила медсестра Ірина Запара.

Суспільне Черкаси Медична сестра Ірина Запара

"У нас є люди які робили препаратами Astra Zeneca, CoronaVac, Moderna, то третя робиться тільки Pfizer або Moderna, але її зараз немає. Зараз CoronaVac у нас для першої дози, але якщо хтось хоче, то ми і Pfizer робимо першу дозу, тим кому треба закордон Pfizer", – поінформувала Ірина Запара.

За словами завідувача амбулаторії Олега Кухарця, бустер роблять через пів року після закінчення повного курсу щеплення для підсилення імунітету.

Суспільне Черкаси Завідувач амбулаторії Олег Кухарець

"На початку робили тільки медикам і людям, які працюють в будинках для престарілих. Зараз робимо усім, хто бажає. Бустерна доза вноситься в дані. Вона буде продовжувати сертифікат", – розповів завідувач амбулаторії.

Лікар додав, що COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою з'явиться наприкінці січня в додатку "Дія". Доти усі, хто вакцинувався втретє, зможуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повну вакцинацію.

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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