До Апостолівського райсуду Дніпропетровської області скеровано обвинувальний акт стосовно начальника відділу Криворізького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у вимаганні хабаря. Про це йдеться на офіційному сайті спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Зазначається, що у жовтні 2021 року підполковник пропонував громадянину за тисячу доларів допомогти ухилитися від призову на строкову військову службу.

22 жовтня 2021 року під час одержання частини грошей в сумі 26 тис. 400 грн військового затримали правоохоронці. Наступного дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 181 тис. 600 гривень.

Начальника відділу підозрюють у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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