COVID-19: на Хмельниччині виявили 239 нових випадків інфікування

На Хмельниччині станом на 12 годину 18 січня лабораторно підтвердили 239 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 334 людини. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 11 жителів області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу проведено 1157 дослідження методом ПЛР, 111 – методом ІФА, 340 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

149 – Хмельницький район

45 – Шепетівський район

45 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 4508 осіб: 639 лікується стаціонарно, 3869 – амбулаторно. З них 295 – діти, 117 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 31,9%. В лікарнях перебувають 639 хворих, 77 – з підозрою.

Станом на 12:00 годину 18 січня в Хмельницькій області зареєстровано 150539 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 9120 – діти, 6076 – медпрацівники. Одужали від хвороби 142608 людей (94,7% від підтверджених випадків), з них 8825 – діти, 5919 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3423 людей.

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