В Одеському театрі опери та балету готують виставу "Шехеразада"

В Одеському театрі опери та балету готуються до вистави "Шехеразада". Балетом в одну дію відкриють "Зимовий променад в Одеській опері". Вистава відбуватиметься під супровід оркестру. Про це під час брифінгу розповів диригент-постановник В'ячеслав Чернухо-Воліч.

Спектакль "Шехеразада" на сцені оперного театру ставиться вперше. Актори "розповідатимуть" історію дружини султана, котра покохала "золотого раба" і в кінці поплатилась за це життям. Головну жіночу роль виконує Катерина Андренко.

"Це не зовсім класичний образ, тут йде східна пластика, це цікаво для досвіду. Особливих труднощів не було, окрім вивчення порядку й треба було перелаштуватись з класичного амплуа в більш пластичне, адже тут йде робота тілом, стегнами", − розповіла дівчина.

Суспільне Одеса Репетиція вистави

Суспільне Одеса

Роль "Золотого раба" виконує прем’єр Одеської опери Андрій Писарев. Каже: його партія складна.

"З першої ноти виходу на сцену ви настільки заводитесь, що вже не можете спинитись. Цей драйв, він вас вимотує буквально на перших виходах втомлює, а вам треба все це дотягти, дотанцювати. Партія складна, не хочу нічого казати, але я її ускладнював до того моменту, в якому я міг це все витягти. Мені здається, цей варіант найскладніший, який я тільки бачив", − поділився враженнями актор.

Вбрання акторів для спектаклю з врахуванням східної стилістики продумав художник костюмів Сергій Васильєв.

"З казками завжди працювати цікаво, тут є політ творчості. Тема Сходу залишається повністю дотримана з усіма нюансами та нашим баченням. Хочеться виділити: класичних постановок "Шехеразади" багато, є якісь стереотипні речі, які передаються зі спектаклю у спектакль тому, що образ зчитується так", − сказав працівник театру.

Суспільне Одеса

Вистава відбуватиметься під супровід оркестру. Головний диригент В'ячеслав Чернухо-Воліч.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Фестиваль в одеській опері триватиме з 22 січня до 18 лютого.

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