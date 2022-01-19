На Хмельниччині в селі Зарічанка, що на Чемеровеччині правоохоронці викрили продавців контрабандних тютюнових виробів. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кам'янець-Подільського районного управління поліції.

"На вихідних на ринку в селі Зарічанка правоохоронці задокументували два факти торгівлі тютюновими виробами без марки акцизного збору. Загалом вилучили більш як півтори тисячі пачок цигарок на загальну суму близько 44 тисячі гривень", - повідомили у поліції.

В обох випадках на продавців складено протоколи про адміністративне правопорушення передбачене частиною 3 статті 156 КУпАП - порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами. Протоколи скеровано до суду, який обере міру покарання порушницям.

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