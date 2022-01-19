8 пакунків безакцизних сигарет вилучили правоохоронці Мукачівського загону біля кордону з Угорщиною. Про це Суспільному розповіла речниця Мукачівського загону Леся Федорова.

За її словами, 18 січня вечері офіцери оперативного підрозділу повідомили інформацію про можливу спробу контрабанди. Перевіряючи її близько 23 години наряд відділення "Бодалово" побачив людей, які йшли в бік кордону із пакунками на плечах. Коли невідомі зрозуміли, що їх переслідують, то вони кинули пакунки та почали тікати.

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"Одного з контрабандистів прикордонники затримали. Ним виявився 19-річний мешканець села Вилок. Разом із поплічниками молодик планував переправити до Угорщини 8 пакунків, у яких знаходилось 3942 пачки безакцизних сигарет", — розповіла речниця.

Сигарети, орієнтовною вартістю 100 тисяч гривень, доправили до прикордонного підрозділу. За фактом незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції.

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