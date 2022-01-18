На кордоні зі Словаччиною в українця вилучили зброю та набої

Зброю та набої вилучили у 25-річного українця на кордоні зі Словаччиною. Сталося це ввечері 17 січня на пункті пропуску "Малий Березний", — розповіла Суспільному повідомила речниця Чопського загону Олена Трачук.

За словами речниці, їх зі Словаччини в Україну перевозив 25-річний українець. Він прямував через пункт пропуску "Малий Березний" легковим автомобілем.

"Під час поглибленого огляду авто із застосуванням собаки, у ніші для дрібних речей виявили предмет, схожий на зброю "Glock 17 Gen5" та 47 набоїв калібру 9 мм до нього. На місце події викликали співробітників Нацполіції", — розповіла Олена Трачук.

Речниця Головного управління Нацполіції Закарпаття Тетяна Щоголєва розповіла Суспільному: пістолет та набої у чоловіка вилучили. Їх віддадуть на експертизу. "За словами чоловіка, цю зброю він купив. Наразі дану інформацію перевіряють правоохоронці", — розповіла речниця.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами у поліції відкрили кримінальне провадження. Слідство у справі тримає.

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