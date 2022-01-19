На Буковині під час огляду автобуса «Глодяни – Москва» вилучили старовинний іконостас. Його знайшли у багажі пасажирки.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Західного управління Держприкордонслужби.

Вилучений іконостас. Джерело: Facebook / Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон Іконостас, який вилучили на кордоні.

Автобус рухався через пункт пропуску "Сокиряни" у Дністровському районі. Ікони вилучили у багажі громадянки Молдови. На жінку склали протокол про порушення митних правил.

Що відомо

Торік у жовтні в пункті пропуску «Сокиряни-Окниця» вилучили дві ікони та релігійну книгу. Їх без документів намагались перевезти у рейсовому автобусі, який їхав з Молдови до Росії. Чоловіка, у сумці якого були книга та ікони, оштрафували на понад 40 тисяч гривень. А вилучене конфіскували в дохід держави.

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