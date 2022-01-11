Екзотичних плазунів, яких намагались незаконно перевезти через україно-румунський кордон на Буковині, лікують у Львові. Вони перебувають у натуралістичному центрі, половина вилучених тварин померла через перехолодження.

Про це Суспільному сказав директор Львівського міського дитячого натуралістичного центру Ігор Антахович.

За його словами, рептилій привезли у важкому стані з запаленням легень. Вони не харчувалися тривалий час. Також азійські плазуни вимагали специфічних умов, температури та вологості.

Імунітет у змій та ящірок знизився після тривалого сильного переохолодження та стресу. Через це з'явились хвороби.

Рептиліям, які вижили, не більше трьох місяців. Зараз варанів годують комахами, пізніше планують перевести на живий корм, зокрема, даватимуть мишей.

У центрі варанів та пітонів доглядають понад півтора місяця.

За словами Антаховича, на "чорному" ринку такі рептилії коштують понад 100 доларів за тварину.

Що відомо

4 листопада на пункті пропуску "Порубне" зупинили мікроавтобус, який прямував з Чернівецької області. Під час перевірки транспорту виявили шість сумок та коробку з отворами, в якій були плазуни.

Документів для перевезення рептилій у водія та пасажира не було. Вони повідомили, що коробку везуть як передачу в Італію. У коробці з-під солодощів були майже 26 коврових пітонів та десять капських варанів. Плазунам було до трьох місяців, вони були заховані у полотняних мішках.

У коментарі Суспільному герпетолог Назар Смірнов сказав, якщо рептиліям не створити належні умови, вони можуть загинути.

Чоловік, котрий перевозив незаконно тварин, виплатить сто тисяч гривень штрафу за спробу перевезти рептилій без документів.

Половина плазунів загинула через переохолодження.

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