Наслідки негоди: на Житомирщині рятувальники прибирали повалені вітром дерева

18 січня у Житомирській області рятувальники прибирали повалені на дороги вітром дерева та ремонтували пошкоджені вітром дахи. Про це на своєму сайті повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.

Повалені вітром дерева рятувальники прибирали на дорозі між селами Старі та Нові Вороб'ї Малинської територіальної громади. Загалом на узбіччя прибрали вісім повалених дерев на відрізку дороги протяжністю сім кілометрів.

Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області

Також у Житомирі та селищі міського типу Червоне Андрушівської територіальної громади рятувальники прибирали і ремонтували пошкоджені вітром конструкції дахів багатоквартирного житлового будинку.

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