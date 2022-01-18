18 січня о 4:00 годині ранку будинки у селах Левків, Кмитів та Калинівка Глибочицької громади залишилися без світла. Про це Суспільному розповів житель села Калинівка Сергій Петрук, який живе поблизу місця пориву лінії електричної мережі.

Чоловік каже, що причиною аварії став сильний вітер.

"Що ж ти зробиш, це ж природа, – каже Сергій Петрук. – Ніхто ж не знав, що те дерево там впаде, але воно впало. Я дивлюся, лампочка годину тому горіла, а вже світла немає, але вітер був великий".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Сергій Петрук

Фото: Суспільне Житомир

Керівник департаменту з експлуатації розподільчих мереж "Житомиробленерго" Олександр Шебестюк каже, аби будинки у цих населених пунктах не залишалися знеструмленими, споживачів під'єднали до резервної лінії живлення.

"Споживачі заживлені по резервній схемі живлення, яка проведена від Житомира, – каже Олександр Шебестюк. – Бригада займається усуненням пошкоджень, які виникли внаслідок падіння дерева з-за меж охоронної зони, що призвело до пориву дротів та пошкодження ізоляції на лінії. Бригаді доводиться працюватим з лазів, використовуючи такелажні засоби. Маємо чимало пошкоджень внаслідок погодних умов. Стараємося якнайшвидше відновити електроживлення споживачів".

Фото: Суспільне Житомир Олександр Шебестюк

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Керівник диспетчерської служби "Житомиробленерго" Микола Романенко каже, що через пориви вітру впродовж минулої доби без світла залишилися понад сто населених пунктів області.

"Впродовж минулої доби внаслідок погіршення погодних умов було відключено від електропостачання 105 населених пунктів, – каже Микола Романенко. – Особливо в Овруцькому районі падали дерева, рвали дроти ліній електропередач. Нині працюють 54 бригади – це 217 працівників та задіяли 51 машину спецтехніки".

Фоото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Микола Романенко

Фото: Суспільне Житомир

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