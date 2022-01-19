“Сьогодні добре й тепло”. Як вінничани пірнали в ополонки на Водохреще

На Водохреща, 19 січня, у Вінниці офіційно визначили два місця для занурення в ополонку. А це на водоймі біля “олієжиркомбінату” та на Вишенському озері. Близько 150 місць для занурення у воду облаштували загалом в області.

Тут чергують рятувальники, поліція та медики. Розгорнуті намети або є спеціальні місця, де люди можуть переодягнутися та зігрітися.

Суспільне Вінниця

У Вінниці ж на Вишенському озері облаштували три ополонки. Біля них виклали хрест з ялинових гілок. Чергують рятувальники, поліція та медики. Зігрітися вінничани можуть у наметах, які розгорнули надзвичайники. Тут же можуть переодягнутися, розповідає начальник караулу Олександр Гуменюк.

Суспільне Вінниця

"При необхідності надаємо допомогу. А в нас є човен, рятувальний жилет, круг, мотузка. Також аптечка. В жодному разі не можна занурюватися в алкогольному спʼянінні. Перед зануренням треба розімʼятися. У палатці в теплі переодягнутися, зігрітися",— каже Олександр Гуменюк.

Суспільне Вінниця

Також на Вишенському озері влаштували "Чайфест. Організатор Віталій Гандзюк каже, що планують заварити 1000 й одну літру чаю. В

Суспільне Вінниця

Він не безкоштовний. Стаканчик коштує 50 гривень. До напою додали нарізаних скибками яблук та апельсин.

Суспільне Вінниця

Вінничанин Павло Сидорук моржує 17 років. Стільки ж занурюється в ополонку на Водохреща. Каже, до такого занурення варто готуватися з літа, щоб для організму не було стресу.

Суспільне Вінниця

У водоймі, що в районі "олієжиркомбінату", ополонка у формі хреста, обкладена ялиновими гілками.

Вінничанин Олександр занурюватися в ополонку приїхав разом із другом Миколою. Опісля — повернуться на роботу.

"Сьогодні добре й тепло, бо ті роки було мінус 18 було, то було дуже холодно", — каже Олександр.

Вінничанка Елла Мазур занурюється вперше. Її чоловік Іван пірнає на Водохреща уже 7 років. Каже, вчинком дружини пишається.

Суспільне Вінниця

Отець Владислав Демченко розповідає, що 19 січня згадуємо Хрещення Господнє. Цього дня освячують воду у храмах та водоймах. Занурення в річки та озера — це підміна духовної суті свята і перетворення його на масові гуляння. Натомість, каже, треба присвятити час молитві та прощенню.

Суспільне Вінниця

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