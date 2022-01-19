Голопристанський районний суд призупинив рішення депутатів про усунення керівника районної лікарні Владислава Житнюка.

Про це Суспільному розказав виконувач обов’язків головного лікаря з медичної частини Голопристанської районної лікарні Вадим Сахібов.

"18 січня суд призупинив дію попереднього рішення про усунення від керівництва лікарнею Владиславом Житнюком до винесення остаточного судового рішення", - говорить Вадим Сахібов.

Наразі виконувачем обов’язків директора закладу призначили завідувача терапевтичного відділення Веіса Усеінова.

Що відомо:

14 січня у Голій Пристані усунули з посади керівника районної лікарні Владислава Житнюка. За це рішення на міській сесії проголосували 14 із 19 присутніх депутатів. За годину до початку сесії біля будівлі Голопристанської міської ради зібралися працівники районної лікарні. Вони вимагали не звільняти Владислава Житнюка.

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