У Голій Пристані на Херсонщині мітингують лікарі

У Голій Пристані зранку 14 січня лікарі вийшли на мітинг до будівлі міської ради. Вони виступають проти звільнення головного лікаря районної лікарні.
Як повідомила кореспондентка Суспільного Ольга Ляшенко, у Голій Пристані відбулася сесія міськради. На її розгляд винесли одне питання, яке стосується звільнення головного лікаря районної лікарні Владислава Житнюка.
Як розповіли мітингувальники, головлікаря хочуть звільнити за порушення контракту.
Також за їх словами, у лікарні був проведений аудит, який виявив декілька порушень, які швидко усунули. Самі працівники лікарні називають їх "смішними": залишки картоплі на складі, неправильне списання бензину та інше.
Проте головному лікарю. була винесена догана і поставлене питання про його звільнення.
Медики проти цього. Вони стоять із плакатами в руках. На них написано: "Вимагаємо законного рішення", "Амбіції мера руйнують лікарню", "Принижено гідність лікаря".
Втім депутати більшістю голосів вирішили звільнити Владислава Житнюка з посади головного лікаря Голопристанської лікарні. За це проголосувало 14 з 19 депутатів присутніх на сесії. Ймовірно, обов'язки головного лікаря виконуватиме завідувач терапевтичного відділення.
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