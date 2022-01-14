У Голій Пристані на Херсонщині мітингують лікарі

У Голій Пристані зранку 14 січня лікарі вийшли на мітинг до будівлі міської ради. Вони виступають проти звільнення головного лікаря районної лікарні.

Як повідомила кореспондентка Суспільного Ольга Ляшенко, у Голій Пристані відбулася сесія міськради. На її розгляд винесли одне питання, яке стосується звільнення головного лікаря районної лікарні Владислава Житнюка.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон мітинг лікарів у Голій Пристані

Як розповіли мітингувальники, головлікаря хочуть звільнити за порушення контракту.

Також за їх словами, у лікарні був проведений аудит, який виявив декілька порушень, які швидко усунули. Самі працівники лікарні називають їх "смішними": залишки картоплі на складі, неправильне списання бензину та інше.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон мітинг лікарів у Голій Пристані

Проте головному лікарю. була винесена догана і поставлене питання про його звільнення.

Медики проти цього. Вони стоять із плакатами в руках. На них написано: "Вимагаємо законного рішення", "Амбіції мера руйнують лікарню", "Принижено гідність лікаря".

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон мітинг лікарів у Голів Пристані

Втім депутати більшістю голосів вирішили звільнити Владислава Житнюка з посади головного лікаря Голопристанської лікарні. За це проголосувало 14 з 19 депутатів присутніх на сесії. Ймовірно, обов'язки головного лікаря виконуватиме завідувач терапевтичного відділення.

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