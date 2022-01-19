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Хуртовини, мокрий сніг та ожеледь прогнозують на Закарпатті
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Хуртовини, мокрий сніг та ожеледь прогнозують на Закарпатті

Катерина Петруньо
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Хуртовини, мокрий сніг та ожеледь прогнозують на Закарпатті Суспільне Закарпаття

Хуртовини, сніг, мокрий сніг та ожеледь прогнозують на Закарпатті 20 січня. Про це Суспільному розповіла синоптикиня Закарпатського гідрометцентру Христина Черевко.

За її словами, 19-20 січня, на високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (IІI рівень).

"Вдень та ввечері 20-го січня на більшій частині території Закарпатської області та в Ужгороді очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. В горах пориви вітру до 17-22 м/с, хуртовини, ожеледь. В низинній частині налипання мокрого снігу. Протягом доби 20-го січня на дорогах ожеледиця", — розповіла Христина Черевко.

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За її словами, такі погодні умови можуть порушувати роботу комунальних служб, будівельної галузі, електроенергетики та рух транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, в гірських районах Закарпатської області ускладнювати роботу туристично-рекреаційної галузі.

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