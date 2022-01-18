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11 спецмашин прибирали понад 70 вулиць Ужгорода від снігу
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11 спецмашин прибирали понад 70 вулиць Ужгорода від снігу

Олеся Колодій Зоряна Попович
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11 спецмашин прибирали понад 70 вулиць Ужгорода від снігу Суспільне Закарпаття

Понад сімдесят вулиць Ужгорода розчистили 18 січня від снігу. Про це повідомив Суспільному директор комунального підприємства "КШЕП" Іван Довбак. За його словами, залучили одинадцять спецмашин. Роботи почали ввечері 17 січня і продовжили вночі.

Опівночі на площу Петефі в Ужгороді виїжджає техніка, яка розчищає дороги від снігу.

11 спецмашин прибирали понад 70 вулиць Ужгорода від снігуСуспільне Закарпаття

Олександр Ледида 15 років працює водієм. Розповідає: розчистку починають із головних вулиць міста. Каже: ускладнюють роботу припарковані автомобілі на узбіччях.

"Спочатку ми прибираємо центральні вулиці, де їздять маршрутки, де школи, садочки, а потім уже другорядні дороги, — розповів він. — Ну скажіть, як тут можна красиво прибрати, якщо повсюди стоять машини. А вранці вони роз’їдуться і усе – бардак! Це робиться для них, не для нас, щоб їм було легше їздити, легше дітей в школу привезти, десь "швидким" до лікарень доїхати".

11 спецмашин прибирали понад 70 вулиць Ужгорода від снігуСуспільне Закарпаття

Усього вночі та протягом 18 січня в Ужгороді для розчистки доріг працювали 11 спецавтомобілів, також екскаватор і трактор, — розповідає директор міського КШЕПу Іван Довбак.

"Лід не можна розчистити, треба підсипати, ми його підсипали цілу ніч, — розповів він. — Сніг падав майже три години, великий, мокрий сніг, мінусова температура, почали утворюватися льодяні накати, в цьому допоміг транспорт. В Ужгороді трафік великий, навіть у суху погоду, а в таку погоду він показав: у дуже важких умовах працювали".

11 спецмашин прибирали понад 70 вулиць Ужгорода від снігуСуспільне Закарпаття

Станом на 14 годину 18 січня, за словами речника патрульної поліції області Ернеста Завадського, в Ужгороді сталися шість ДТП.

"Здебільшого вони трапилися через недотримання правил дорожнього руху, а також ігнорування дистанцій, інтервалу та швидкісного режиму, — сказав речник. — На щастя, вони без потерпілих та травмованих. Здебільшого це механічні ушкодження транспортних засобів і також це без нетверезих водіїв, які б могли керувати транспортними засобами, тому поки що надзвичайно критично дорожніх пригод немає"

Працівники "КШЕПу", за словами Івана Довбака, планують розчищувати міські дороги і в четвер 20 січня — саме тоді, каже, синоптики знову прогнозують сніг. Водіїв просять не залишати автомобілі на проїжджих частинах.

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