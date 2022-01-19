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У Вінниці іноземець, що перебуває у міжнародному розшуку, влаштував дрифт
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У Вінниці іноземець, що перебуває у міжнародному розшуку, влаштував дрифт

Ольга Федоренко
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У Вінниці іноземець, що перебуває у міжнародному розшуку, влаштував дрифт Поліцейські зупинили уВінниці автівку громадянина Молдови. Фото: Нацполіція Вінниччини

У Вінниці 18 січня водій автомобіля Ford Fusion влаштував дрифт на площах Ліверпуль та Європейській. У ніч на 19 січня правоохоронці зупинили його автівку, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Як виявилося, кермувальник — 23-річний громадянин Республіки Молдова, що перебуває у міжнародному розшуку за вчинення хуліганства у його країні. Іноземця доставили у відділ поліції. 

У Вінниці іноземець, що перебуває у міжнародному розшуку, влаштував дрифтНацполіція Вінниччини

А в салоні його легковика знайшли зброю. Її направили на експертизу.

У Вінниці іноземець, що перебуває у міжнародному розшуку, влаштував дрифтНацполіція Вінниччини

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, слідчі готують матеріали щодо застосування  до затриманого екстрадиційного арештзастосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції).. Відповідне клопотання направили до суду. 

Кримінальне провадження ж відкрили за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство). Водієві загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Що відомо

13 січня на площі Ліверпуль вінничанин влаштував дрифт на автомобілі BMW. 15 січня  у відео на сторінці "Дорожнього контролю Вінниці" він попросив вибачення за свій вчинок. 17 січня на кермувальника склали два адмінпротоколи.

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