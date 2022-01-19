У Вінниці іноземець, що перебуває у міжнародному розшуку, влаштував дрифт

У Вінниці 18 січня водій автомобіля Ford Fusion влаштував дрифт на площах Ліверпуль та Європейській. У ніч на 19 січня правоохоронці зупинили його автівку, повідомляє пресслужба Нацполіції області.
Як виявилося, кермувальник — 23-річний громадянин Республіки Молдова, що перебуває у міжнародному розшуку за вчинення хуліганства у його країні. Іноземця доставили у відділ поліції.
А в салоні його легковика знайшли зброю. Її направили на експертизу.
За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, слідчі готують матеріали щодо застосування до затриманого екстрадиційного арештзастосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції).. Відповідне клопотання направили до суду.
Кримінальне провадження ж відкрили за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство). Водієві загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Що відомо
13 січня на площі Ліверпуль вінничанин влаштував дрифт на автомобілі BMW. 15 січня у відео на сторінці "Дорожнього контролю Вінниці" він попросив вибачення за свій вчинок. 17 січня на кермувальника склали два адмінпротоколи.