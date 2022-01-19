У Вінниці іноземець, що перебуває у міжнародному розшуку, влаштував дрифт

У Вінниці 18 січня водій автомобіля Ford Fusion влаштував дрифт на площах Ліверпуль та Європейській. У ніч на 19 січня правоохоронці зупинили його автівку, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Як виявилося, кермувальник — 23-річний громадянин Республіки Молдова, що перебуває у міжнародному розшуку за вчинення хуліганства у його країні. Іноземця доставили у відділ поліції.

Нацполіція Вінниччини

А в салоні його легковика знайшли зброю. Її направили на експертизу.

Нацполіція Вінниччини

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, слідчі готують матеріали щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешт. Відповідне клопотання направили до суду.

Кримінальне провадження ж відкрили за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство). Водієві загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Що відомо

13 січня на площі Ліверпуль вінничанин влаштував дрифт на автомобілі BMW. 15 січня у відео на сторінці "Дорожнього контролю Вінниці" він попросив вибачення за свій вчинок. 17 січня на кермувальника склали два адмінпротоколи.

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