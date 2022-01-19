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У Ямниці на Франківщині водій автомобілем наїхав на жінку — її госпіталізували
ДТПРегіони

У Ямниці на Франківщині водій автомобілем наїхав на жінку — її госпіталізували

Маріaна Басалига
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У Ямниці на Франківщині водій автомобілем наїхав на жінку — її госпіталізували Фото: Суспільне Карпати

19 січня у селі Ямниця Івано-Франківського району водій автомобілем Citroen C4 наїхав на жінку-пішохода. Про це Суспільне інформують у пресслужбі Нацполіції області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду до поліцейських надійшло о 9:20. Зараз на місці аварії працюють слідчі.

Жінку госпіталізували до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. У приймальному відділенні медзакладу кореспондентці Суспільного повідомили, що наразі її обстежують. Більше інформації зможуть надати згодом.

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