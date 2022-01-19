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У Тернополі відбувся чемпіонат із зимового лову риби
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У Тернополі відбувся чемпіонат із зимового лову риби

Богдан Боденчук
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У Тернополі відбувся чемпіонат із зимового лову риби Фото: Віктор Юзчишин

Чемпіонат із зимового лову риби на мормишку відбувся у Тернополі. Участь у змаганнях взяли 20 осіб з порушеннями слуху. Про це Суспільному розповів начальник центру "Інваспорт" Віктор Федорчак.

За його словами, перше місце в командному заліку посіли: Ігор Томків, Володимир Підборочинський Юрій Пастернак.

Друге місце вибороли: Сергій Мостовий, Володимир Ящук, Іван Кілик.

Третє місце посіли: Юрій Василевський, Ігор Стащук, Іван Бас. Переможців нагородили медалями та грамотами.

Що відомо

  • Відбувся 5-й відкритий Західний Кубок з лову риби
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