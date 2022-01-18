На Чернігівщині у пожежі загинули четверо людей: серед них троє дітей

Ввечері 18 січня у селі Браниця Ніжинського району в житловому будинку виникла пожежа, у якій загинули четверо людей, з них троє дітей. Інформацію Суспільному підтвердив речник ДСНС області Роман Хропатий.

За його словами, загинула дружина господаря 1973 року народження та троє дітей (2017–2018 року народження).

"Наразі причина пожежі встановлюється. Більше подробиць – згодом", – сказав Роман Хропатий.

ФОТО: ДСНС у Чернігівській області Смертельна пожежа на Чернігівщині

О 17:25 пожежу локалізували на площі 56 метрів квадратних. О 18:48 – ліквідували.

ФОТО: ДСНС у Чернігівській області Місце пожежі

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