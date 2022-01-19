На Дніпропетровщині під час пожежі вогнеборці врятували чотирьох людей, серед яких - двоє дітей. Про це йдеться на офіційному сайті управління ДСНС в області.

Займання сталося близько 5-ої години ранку 19 січня у кімнаті гуртожитку на вулиці Заводській у Павлограді.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла у кімнаті, розташованій на третьому поверсі 5-поверхової багатоквартирної будівлі. Виникло сильне задимлення.

За допомогою автодрабини вогнеборці врятували з п’ятого поверху 37-річного чоловіка та 38-річну жінку, а також двох дівчаток, 12 і 16 років.

Також надзвичайники допомогли вийти на свіже повітря сходовою клітиною 15 людям, що мешкають на четвертому поверсі будинку. Серед них — 7 дітей.

Вогнем знищено домашнє майно та внутрішнє оздоблення стін в одній з кімнат гуртожитку на площі 15 кв.м.

Загиблих та травмованих немає. Встановлюються причини займання.

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